Директора товариства на Кременеччині судитимуть за заволодіння майже 1,5 млн. бюджетних коштів, виділених на ремонт очисних споруд міста

Прокурорами Кременецької окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо службової особи одного з товариств, обвинуваченого у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах та видачі завідомо неправдивого офіційного документа (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, директор товариства – виконавець робіт з реконструкції очисних споруд, надав до Кременецької міської ради неправдивий документ про встановлення ним обладнання, якого не було.

На підставі вказаного акту товариству зарахований авансовий платіж на майже 1,5 млн грн бюджетних коштів. Інтересам міської ради завдано шкоди на вищевказану суму.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції, за матеріалами Кременецького МРВ УСБ в Тернопільській області.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури