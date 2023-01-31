Експосадовець Генпрокуратури Дмитро Сус отримав 9 років тюрми з конфіскацією майна

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив до дев’яти років позбавлення волі колишнього заступника начальника департаменту Генпрокуратури Дмитра Суса.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

31 січня 2023 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким колишнього заступника начальника Департаменту – начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України засуджено до 9 років позбавлення волі.

Суд визнав колишнього керівника підрозділу Генпрокуратури винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3,4,5 ст.191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За вироком суду за сукупністю злочинів особі призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на три роки та з конфіскацією всього належного на праві власності майна. Також колишнього прокурора позбавлено класного чину «старший радник юстиції».

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення в суді апеляційної інстанції.

За даними Центру протидії корупції, мова йде про Дмитра Суса.

Прокуратура інкримінувала Сусу привласнення та продаж майна на 814 тисяч грн, яке було вилучено під час обшуків підпільних казино у Києві (грошові кошти, гральні автомати, столи для покеру і рулеток, барні стільці та навіть відеореєстратор).

Зазначається, що підрозділ Суса, у якому він працював в ГПУ, ще називали “департаментом Кононенка-Грановського”, за прізвищами депутатів від БПП, наближених до колишнього президента.

Також наводиться цитата Суса, зафіксована на відеореєстраторі, який стояв у його кабінеті в ГПУ.

Сус: “Ми пішли з шефом в Лувр. Я кажу: шеф я так хочу! Ходимо. Золото, кубки, мумії, саркофаги. Знаєте, шеф, я вам хочу сказати, еслі би так вийшло, що наш департамент був би в прокуратурі Французької республіки, повірте, що Лувр ми би обшукали. Це було би в пріоритеті. І ми би винесли звідси все”.

В своєму останньому слові Сус заявив, що він сказав все, що хотів, по ходу судового розгляду і лише додав: “Ставки сделаны, ставок больше нет”.

Раніше повідомлялось, що у листопаді 2019 року у ВАКС оголосили обвинувальний акт експрокурору Сусу.

Нагадаємо, нещодавно ексзаступника міністра розвитку громад Лозинського ВАКС відправив під цілодобовий домашній арешт. САП просила взяти підозрюваного під варту із можливістю внесення застави у 50 млн грн.

Його звинувачують в отриманні хабара в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів. // LB.ua