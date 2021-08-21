Громадянина Росії, неодноразово судимого за корисливі злочини, поліцейські примусово повернули у країну походження

20 серпня через прикордонний пункт пропуску «Гоптівка» Харківської області поліцейські примусово повернули в країну громадянської належності громадянина Республіки Росії, який останні 17 років провів за гратами на території України.

Правопорушник має багате кримінальне минуле, неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Загалом у місцях позбавлення волі 40-річний чоловік провів 23 роки. З них 17 років відбував покарання на території України за вчинення корисливих злочинів.

Останній вирок суду – три роки позбавлення волі, вказаний громадянин отримав за вчинення злочину, передбаченого ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Відбував покарання рецидивіст на території Запорізької області в державній установі «Вільнянська виправна колонія (№ 55).

20 серпня, після звільнення його з місць позбавлення волі, працівники Управління міграційної поліції ГУНП в Запорізькій області спільно з інспекторами Управління державної міграційної служби провели заходи з видворення громадянина Російської Федерації з території України.

У відношенні даного громадянина було складено адміністративний протокол за ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Прийнято рішення про примусове повернення до країни походження із зобов’язанням його покинути територію України у термін до 21.08.2021року.

Того ж дня кримінального іноземця супроводжено до прикордонного пункту пропуску «Гоптівка» Харківської області, через який він покинув територію нашої держави з забороною в’їзду терміном на три роки.

Відділ комунікації поліції Запорізької області