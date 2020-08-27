Хабарі за документи для виїзду за кордон: затримано одного з керівників Тячівського РВ ГУ ДМС України на Закарпатті

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Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, затримали одного із керівників Тячівського РВ ГУ ДМС України в Закарпатській області під час одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними досудового розслідування, службовець міграційної служби налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від громадян за сприяння у виготовленні паспортів для виїзду за кордон та оформлення дозволів на виїзд за кордон на постійне місце проживання.

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Слідчі ДБР затримали службовця 26 серпня 2020 року під час одержання ним 500 доларів США та 1 000 гривень в порядку ст. 208 КПК України.

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У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокуратура Львівської області. Оперативний супровід – працівники УСБУ у Закарпатській області.

ДБР

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