Хабарі за документи для виїзду за кордон: затримано одного з керівників Тячівського РВ ГУ ДМС України на Закарпатті

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, затримали одного із керівників Тячівського РВ ГУ ДМС України в Закарпатській області під час одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними досудового розслідування, службовець міграційної служби налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від громадян за сприяння у виготовленні паспортів для виїзду за кордон та оформлення дозволів на виїзд за кордон на постійне місце проживання.

Слідчі ДБР затримали службовця 26 серпня 2020 року під час одержання ним 500 доларів США та 1 000 гривень в порядку ст. 208 КПК України.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокуратура Львівської області. Оперативний супровід – працівники УСБУ у Закарпатській області.

ДБР