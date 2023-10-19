Херсонський колаборант хотів зробити кар’єру в окупаційних «органах влади»

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру у колабораційній діяльності жителю Генічеського району Херсонщини (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, 37-річний підозрюваний до 24 лютого 2022 року працював у м. Генічеську торговим представником фірми з продажу харчової продукції. Після окупації Херсонщини російськими збройними формуваннями чоловік, маючи «претензії» до чинної влади України, добровільно вирішив залишитися на окупованій території та працевлаштуватися у псевдодержавних органах окупаційної адміністрації.

Він свідомо погодився зайняти посаду «виконувача обов’язків керівника клієнтської служби Генічеського муніципального округу відділення фонду пенсійного і соціального страхування російської федерації по Херсонській області», на якій перебуває й досі, продовжуючи здійснювати злочинну антиукраїнську діяльність.

Також за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру в колабораціонізмі ще одній співробітниці згаданого псевдооргану окупаційної влади, ще стосовно одної обвинувальний акт скеровано до суду.

За вчинення такого злочину передбачено покарання у виді позбавлення волі до 10 років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури