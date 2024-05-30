У м. Апостолове затримали 49-річного зловмисника, який напав на жінку з сокирою

Потерпіла не зачинила вхідні двері, чим й скористався підозрюваний. Він проник до приміщення, побив 65-річну господарку та заволодів майном.

Злочин стався вранці 28 травня на території Криворізького району. В ході проведення слідчих заходів співробітники відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції встановили, що до злочину причетний 49-річний містянин.

Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем його мешкання та вилучили знаряддя злочину – сокиру.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та слідчим повідомлено йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України..

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції