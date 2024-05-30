Повідомлено про підозру очільнику російської катівні на тимчасово окупованій Луганщині

Служба безпеки задокументувала воєнні злочини ще одного поплічника окупантів з тимчасово захопленої частини Луганщини.

Мова йде про Ігоря Охріменка – колишнього посадовця місцевого підрозділу розформованої міліції, який підтримав повномасштабне вторгнення рф.

Після захоплення Старобільська він пішов на співпрацю з агресором, а вже у червні 2022 року, за погодження керівництва федеральної служби виконання покарань рф, його призначили очільником окупаційної тюрми.

Фактично цей заклад функціонував як катівня, до якої звозили учасників руху опору в регіоні.

За даними слідства, саме Охріменко організував охорону камер та периметру російської в’язниці, в якій тримали викрадених людей.

Крім цього, фігурант особисто брав участь у численних тортурах, що відбувались у застінках.

Незаконно ув’язнених тримали довгий час без їжі та води, а також імітували їхній розстріл.

У такий спосіб Охріменко «вибивав» згоду потерпілих на співпрацю з окупантами.

Згодом його призначили очільником іншого окупаційного «СІЗО» у тимчасово захопленому Луганську, де він продовжує брати участь у репресіях проти місцевих жителів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Охріменку про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки фігурант переховується на тимчасово окупованій частині сходу України, тривають комплексні заходи, щоб його знайти і покарати.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Служба безпеки України