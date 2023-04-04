«Кадирівці» погрожують жителям Москви війною через мечеть: Кадиров теж не промовчав (відео)

Каменем спотикання стало будівництво мечеті в російській столиці.

У мережі з’явилося відео, на якому озброєні люди погрожують жителям Москви війною. Нібито причиною такого радикалізму “кадирівців” стали протести проти будівництва мечеті.

“Ми попереджаємо вас! Якщо ви проти волі Всевишнього, ми будемо воювати і з вами. Нам без різниці проти кого воювати”, – каже один з чоловіків.

За його словами, незгодні з будівництвом мечеті москвичі розпалюють міжнаціональну ворожнечу в Росії, а тому їх треба або посадити під арешт, або “знищити”.

У свою чергу глава Чечні Рамзан Кадиров 3 квітня в своєму Telegram-каналі також відреагував на протести в Москві. Він назвав боягузами та провокаторами росіян, які виступили проти будівництва мечеті на священному для православних місці.

“Якщо всі ці учасники мітингу всією душею і серцем вийшли з ідеєю захисту руської землі, то вперед в окопи з автоматом!” – наголошується в повідомленні.

За його словами, захисники “землі руської” повинні взяти автомати та піти воювати в Україну.

“Таких підбурювачів треба або мобілізувати, щоб виплеснули всю злість на ворога, або відправити під суд як інформаційних диверсантів, що діють на догоду сатаністам”, – підсумував Кадиров.

Протести в Москві через будівництво мечеті – що пишуть росЗМІ

У лютому 2023 року в Москві почали обговорювати будівництво найбільшої в Європі мечеті. Суперечки викликало місце в Косино-Ухтомському районі, яке віддали під будівництво. Річ у тім, що поруч знаходиться храм РПЦ та Святе озеро, яке шанують місцеві.

Проти будівництва виступили тисячі людей. Невідомий чоловік навіть закопав свинячу голову на місці будівництва мечеті.

12 березня москвичі виходили на молебень проти будівництва. Вони впевнені, що в нову мечеть будуть стікатися біженці і мігранти, що погіршить кримінальну обстановку.

Водночас заступник верховного муфтія заявив, що мечеть столиці РФ катастрофічно необхідна, тому що в Москві проживає понад мільйон мусульман. // УНІАН