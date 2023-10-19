7 років і 3 місяці проведе за гратами чоловік, який, маючий покарання за грабіж, обікрав домоволодіння на Сумщині

Білопільським відділом Сумської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 31-річного чоловіка, який, не відбувши покарання за грабіж, обікрав домоволодіння жителів Сумського району.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що обвинувачений 7 лютого 2023 року в нічний час проник на територію приватного будинку. Зірвавши замок із господарської будівлі, проник всередину та викрав звідти садовий тример.

При цьому чоловік має не зняту та не погашену судимість за те, що на вулиці напав та пограбував випадкову перехожу, вихопивши в неї з рук сумочку з особистими речами.

У суді обвинувачений провину свою не визнав. Ухвалюючи вирок, суд частково склав покарання за вказаний злочин та попередній грабіж, відтак остаточно призначив обвинуваченому покарання у вигляді 7 років 3 місяців позбавлення волі (ч. 4 ст. 185 КК України).

Сумська обласна прокуратура