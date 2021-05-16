Киянина підозрюють у вбивстві жінки. Кажуть, через розбіжності у політичних поглядах

Про смерть своєї 51-річної матері на спецлінію поліції «102» повідомив її син. Юнак дізнався від сусідки, що його мати не виходить на зв’язок, тому приїхав до неї перевірити чи все гаразд. Зайшовши до квартири у селі Петропавлівська Борщагівка, син виявив матір померлою.

Під час проведення слідчих дій поліцейські встановили, що жінку вбили.

Сусідка повідомила, що померла впродовж багатьох років перебувала у близьких стосунках з чоловіком зі столиці, який неодноразово бив потерпілу. За декілька днів до смерті жінки, сусідка при спілкуванні помітила у неї на обличчі численні гематоми. Жінка розповіла що посварилися з коханим на політичному підґрунті.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваним виявився 56-річний житель міста Київ.

За даним фактом відкрито кримінальне правопорушення за ч. 1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув‘язнення на строк від семи до п‘ятнадцяти років.

Вишішується питання про повідомлення йому підозри. Запобіжний захід зловмисникові обере суд.

Відділ комунікації поліції Київської області