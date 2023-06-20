Колаборант фіксував для окупантів координати блокпостів, складів та казарм ЗСУ у Костянтинівці

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури мешканцю м. Костянтинівки повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у червні 2023 року підозрюваний почав переписуватись у месенджері «Telegram» із знайомим свого батька – представника нзф «днр», який загинув під час наступу окупантів на м. Маріуполь.

У ході спілкування він пожалівся на своє матеріальне становище та розповів, що колись працював охоронцем державної установи «Торецька виправна колонія №2», а зараз через брак коштів вимушений косити траву.

Співрозмовник – учасник збройного формування рф запропонував за гроші передавати йому інформацію військового характеру. Чоловік погодився і почав надсилати дані з місцями розташування підрозділів Збройних Сил України на території м. Костянтинівки та Костянтинівського району. У ході переписки він скидав співрозмовнику скріншоти «Gоogle maps» з координатами блокпостів, складів та казарм.

За таку допомогу у веденні бойових дій проти українських військових окупанти обіцяли йому грошову винагороду. Проте так її і не заплатили.

У червні 2023 року чоловіка викрито та затримано співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснює СБУ.

Максимальне покарання – 15 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 15 років та конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора