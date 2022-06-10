Колишній прикордонник зі спільниками організував схему незаконного перетину державного кордону

Спецоперацію по затриманню одного із учасників злочинної групи та трьох чоловіків призовного віку, які за гроші намагались покинути територію країни, силовики області провели 8 червня у Могилів-Подільському районі.

За словами начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Івана Іщенка, одним із організаторів протиправної діяльності є 36-річний житель Могилів-Подільського району, який раніше служив у місцевому прикордонному загоні.

За оперативною інформацією, затриманий разом зі спільниками налагодив незаконну переправу українців до Республіки Молдови через транскордонну річку Дністер.

Свої «послуги» правопорушники оцінювали від 2 до 8 тисяч доларів США. Всіх «клієнтів» зловмисники ретельно перевіряли, проводили з ними співбесіди та інструктажі.

Ввечері 8 червня 36-річний зловмисник спланував чергову переправу через кордон групу українців. Він з трьома чоловіками, яким заборонено покидати країну, приїхали до державного кордону з метою його незаконного перетину. Під час затримання фігурант намагався втекти від правоохоронців на автомобілі. В ході переслідування поліцейські заблокували легковик чоловіка та затримали його.

В автомобілі затриманого слідчі вилучили гроші отриманні злочинним шляхом, інші речові докази його протиправної діяльності.

Документували протиправну діяльність правопорушника слідчі слідчого управління спільно з співробітниками СБУ та Могилів-Подільського прикордонного загону. Процесуальне керівництво здійснювала Вінницька обласна прокуратура, силову підтримку проведення затримання забезпечували бійці КОРДу.

До обрання запобіжного заходу зловмисник перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. За такий злочин зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до дев’яти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області