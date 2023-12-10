У Дніпрі розпочато кримінальне провадження за фактом загоряння меморіалу загиблим внаслідок російського ракетного удару (фото)

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10 грудня на зупинці громадського транспорту, де містяни залишали іграшки, лампадки та квіти, щоб вшанувати пам’ять жертв російського удару, сталося займання.

Наразі поліцейські відділення поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції встановлюють свідків події, перевіряють камери відеоспостереження, проводять всі необхідні заходи для встановлення причини пожежі.

Поліція Дніпра розпочала кримінальне провадження за фактом загоряння зупинки, де було облаштовано меморіал загиблим внаслідок влучання російської ракети у житловий будинок

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення чи пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Дніпровського райуправління поліції

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