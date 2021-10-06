Колишньому поліцейському повідомлено про підозру в незаконному затриманні чоловіка

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому співробітнику поліції за фактом завідомо незаконного затримання (ч. 1 ст. 371 КК України).

За даними слідства, колишній старший слідчий Києво-Святошинського відділу поліції ГУНП в Київській області, який на цей час звільнений з органів поліції, у ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом вчинення крадіжки (ч. 3 ст. 185 КК України), проводив обшук в одній з квартир у м. Харків.

Не маючи підстав для затримання чоловіка за підозрою у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді, зазначений поліцейський здійснив незаконне затримання чоловіка, застосувавши кайданки.

Вказана службова особа поліції склала процесуальні документи стосовно затримання чоловіка з порушенням вимог ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про обрання колишньому поліцейському запобіжного заходу.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюють співробітники Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років або обмеженням волі на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури