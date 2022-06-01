Медсестра підозрюється у маніпуляції з електронними формулярами сертифікатів про вакцинацію

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру жінці за фактом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до підробки інформації, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 361 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка, працюючи медичною сестрою у м. Лозова, протягом 2021 року систематично вносила неправдиві відомості до бази даних про проведення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19 за грошову винагороду.

Правоохоронці встановили 39 фактів злочинної діяльності медсестри. За кожну маніпуляцію підозрювана ставила суму винагороди від 500 до 1000 грн.

Досудове розслідування проводить СВ Лозівського районного відділу поліціЇ ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура