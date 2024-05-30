За крадіжку на пів мільйона гривень до 5 років за ґратами засуджено буковинця

За публічного обвинувачення Снятинського відділлу Коломийської окружної прокуратури суд визнав винним 41-річного чоловіка в крадіжці, вчиненій у великих розмірах (ч. 4 ст. 185КК України).

Йому призначено покарання – 5 років позбавлення волі.

В суді доведено, що житель Буковини у травні 2018 року обікрав господарську будівлю на Прикарпатті. Разом із трьома спільниками він проник у приміщення та виніс звідти інструменти та обладнання на понад 490 тис. грн.

Чоловік тривалий час переховувався від органів досудового розслідування, але був викритий і уникнути покарання йому не вдалося.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.

Івано-Франківська обласна прокуратура