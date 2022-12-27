Мешканець Болградського району намагався підкупити начальницю слідчого відділу поліції

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито мешканця Болградського району за фактом надання неправомірної вигоди начальниці слідчого відділу одного з районних відділів поліції на Одещині (ч. 3 ст. 369 КК України).

З’ясовано, що чоловік запропонував керівниці слідчого відділу 40 000 грн за закриття кримінального провадження та не притягнення його до відповідальності за незаконний збут канабісу, а також повернення арештованого мотоциклу «Yamaha», що знаходиться у міжнародному розшуку.

Правоохоронці затримали зловмисника «на гарячому» під час передачі неправомірних коштів в кабінеті поліцейської.

Наразі затриманому повідомлено про підозру та за клопотанням прокурора взято під варту.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Одеського управління ДВБ НП.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури