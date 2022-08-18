На Буковині з державної власності вибуло 300 га землі НААН вартістю майже ₴28 млн. – повідомлено про підозру державному реєстратору

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру державному реєстратору, яка зловживаючи своїми повноваженнями незаконно зареєструвала право власності на землю (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

За даними слідства, реєстратор провела державну реєстрацію переходу права власності від ГУ Держгеокадастру в Чернівецькій області до однієї з сільських рад області на 4 земельні ділянки площею понад 300 га, які перебували в постійному користуванні Національної академії аграрних наук України. Державі завдано шкоду на майже 28 млн грн.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу УСР у Чернівецькій області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура