На Черкащині затримали лікаря, який за хабарі допомагав ухилятись від військової служби

29 листопада слідчі слідчого управління ГУНП в Черкаській області спільно з працівниками УСБУ в області під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури затримали голову військово-лікарської комісії однієї із районних лікарень. Чоловік вимагав та отримав неправомірну вигоду за підроблення медичної довідки про обмежену придатність до військової служби.

Правоохоронці відповідно задокументували протиправні дії 45-річного лікаря та затримали його відразу після отримання неправомірної вигоди у розмірі 10 000 гривень у службовому кабінеті. Наразі тривають слідчі дії. Грошові кошти вилучено.

Чоловікові оголосили про підозру у вчиненні кримінального діяння, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід.

Триває досудове розслідування.

За вказані протиправні дії законодавством визначено кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Сектор комунікації поліції Черкаської області