На Чернігівщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої дівчинки

У Носівці 8 грудня затримали 29-річного місцевого мешканця, що зґвалтував неповнолітню дівчинку.

Про це Високому Валу повідомили в пресслужбі поліції Чернігівської області.

Поліцейські встановили, що зловмисник неодноразово вчиняв розпусні дії стосовно дитини та силоміць примушував її до статевих стосунків неприроднім шляхом.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, правоохоронці розслідують кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування особи, що не досягла чотирнадцяти років), що карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

Триває досудове розслідування.