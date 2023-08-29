На Чернігівщині судитимуть лікаря, який за гроші обіцяв допомогти оформити інвалідність

Слідчі поліції Чернігівщини спільно з СБУ завершили досудове розслідування та передали прокурору Чернігівської обласної прокуратури для направлення до суду обвинувальний акт стосовно медичного працівника за фактами одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, підбурювання до підкупу працівника підприємства (ч. 2 ст. 369-2, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 354 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що лікар одного з комунальних медичних закладів пообіцяв за грошову винагороду у розмірі 5000 доларів США вплинути на голову та членів спеціалізованої міжрайонної медико-соціальної експертної комісії щодо прийняття позитивного рішення про надання місцевому мешканцю інвалідності 3 групи.

Крім того, обвинувачений підбурював чоловіка надати неправомірну вигоду у розмірі 2000 гривень іншому лікарю за підготовку направлення на медико-соціально експертну комісію та внесення до вказаного направлення діагнозу, що дає підстави для її проходження і подальшого призначення інвалідності.

Вчора слідство завершило розслідування справи та скерувало обвинувальний акт до суду.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області