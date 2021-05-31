На Днепропетровщине мамаша закопала своего новорожденного ребенка

В Синельниковском районе Днепропетровской области мать закопала своего мертвого новорожденного ребенка.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

По имеющейся информации, 26 мая рано утром у жительницы села Раевка, 1978 года рождения, начались преждевременные роды, во время которых возникли сложности. Преждевременные роды произошли в доме, в котором проживает роженица. В результате пятимесячный недоношенный и недозрелый плод ребенка якобы оказался без признаков жизни. После этого женщина не стала никому говорить о смерти новорожденного, а похоронила его на территории своего домовладения.

30 мая об этом происшествии стало известно полиции, которая приехала на вызов. Во время осмотра территории полицейские изъяли простыни и труп младенца. Меру пресечения для женщины пока не избрали. Все обстоятельства произошедшего будут устанавливать правоохранители.