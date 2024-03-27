На Дніпропетровщині викрито трьох учасників злочинної групи, які «продавали» неіснуючі товари

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом учасникам групи за фактом шахрайства (ч. 3, 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, усі учасники групи – жителі м. Кам’янське. Вони розміщували на відомому торговельному Інтернет-майданчику та у соціальній мережі оголошення про продаж комп’ютерної техніки, мототранспорту, автозапчастин та дронів за найбільш привабливою ціною.

Потенційні покупці здійснювали передплату за товар на банківські картки шахраїв, однак не отримували його.

У такий спосіб підозрювані ошукали понад 20 людей з різних областей України.

Сума збитків становить майже 1,2 мільйона гривень.

Наразі судом підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків за місцями проживання учасників групи. Вилучено банківські карти, комп’ютерну техніку, телефони, сім-картки, чорнові записи, грошові кошти у сумі 200 тис грн різною валютою та чотири автомобілі.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводили прокурори спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітники Управління протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури