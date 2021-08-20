На Донеччині викрили зловмисників у спробі підкупу офіцера СБУ та перевезенні партії контрабандних цигарок з ОРДЛО

Встановлено, що група осіб займалася контрабандою тютюнових виробів з тимчасово окупованих території Донецької та Луганської областей. Зловмисники пропонували співробітнику СБУ «кришувати» їхні поставки через акваторію Азовського моря. Офіцер спецслужби відмовився і в ході спецоперації діяльність фігурантів було задокументовано.

Заходи із викриття зловмисників проводило Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно із відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області (детективи) та ОРВ 23-го загону морської охорони ДПС України. Документування відбувалося за процесуального керівництва Маріупольської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Правоохоронці встановили, що зловмисники пропонували співробітнику СБУ неправомірну вигоду за контрабанду партії тютюнових виробів. Йшлося про 400 ящиків продукції, яку виготовили на тимчасово окупованій території. Вартість такої партії на «чорному» ринку становить близько трьох мільйонів гривень.

Зловмисники просили сприяння офіцера СБУ у безпечному переміщенні товарів на підконтрольну уряду територію Донецької області. Контрабанду хотіли переправити через акваторію Азовського моря. За таке «кришування» пропонували хабар у п’ять тисяч доларів.

Під час імітованого надання неправомірної вигоди співробітнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ трьох правопорушників було викрито.

Наразі триває огляд місця події, під час якого вилучаються незаконно ввезені тютюнові вироби та транспортні засоби. Крім того, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників протиправної діяльності.

Фігурантам інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та ч.2 ст.199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення їм про підозру.

Відділ комунікації поліції Донецької області