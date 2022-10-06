На хабарі викрито одного з керівників управління юстиції в Одеській області

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора на одержанні неправомірної вигоди викрито та повідомлено про підозру посадовцю управління юстиції в Одеській області та його спільнику (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, заступник начальника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції – начальник Управління забезпечення примусового виконання рішень в Одеській області за попередньою змовою із громадянином налагодили протиправну схему систематичного вимагання щомісячної неправомірної вигоди від підлеглих осіб за невчинення перешкод в їх професійній діяльності.

Під час одержання частини грошових коштів їх затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України за оперативного супроводу СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора