На Харківщині судитимуть горе-матір, яка хотіла позбавитись своєї новонародженої дитини

Лозівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жінки за фактом замаху на умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини відразу після пологів (ч. 2 ст. 15, ст. 117 КК України).

Як розповів керівник окружної прокуратури Роман Травкін, досудовим розслідуванням встановлено, що вранці 27 березня цього року 41-річна мешканка м. Лозова поклала у пакет та залишила в ямі туалету загального користування біля залізничного вокзалу станції «Панютине» свою новонароджену дитину — хлопчика.

Немовля врятували та доставили до реанімаційного відділення Лозівської центральної районної лікарні.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу Лозівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури