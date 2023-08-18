На Харківщині службовець вимагав та отримав ₴39 тис. за оформлення документів на будинок

17 серпня за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратри Харківської області в порядку ст. 208 КПК України затримано службову особу.

Так, чоловік, будучи директором одного з комунальних підприємств Харківської області, на початку лютого минулого року вирішив «у тіньову» підзаробити грошей. Він вимагав від жінки 15 тис. грн за оформлення технічної документації на будинок у Чугуївському районі. Погодившись на «угоду», вона передала ділку гроші. Проте через початок збройної агресії рф документи жінка так і не отримала.

Наприкінці липня 2023 року жінка знову звернулась до службовця та попросила передати документи на будинок. Він привіз документи, проте додав, що вона винна йому ще 12 тис. грн. Жінка передала йому необхідну суму.

15 серпня директор знову зв’язався із жінкою та повідомив, що вона зобов‘язана йому передати ще 12 тис. грн за присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці, на якій розташовано будинок. 17 серпня ділок зустрівся з нею у Харкові та отримав черговий «транш», проте далеко втекти не вийшло — його затримали правоохоронці.

Наразі за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області йому повідомлено про підозру за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), та за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура