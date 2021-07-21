На Київщині чоловік задушив співмешканку за відмову готувати їсти

Фастівською окружною прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом скоєння умисного вбивства чоловіком своєї співмешканки (ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 липня 2021 року у с. Кожухівка Фастівського району Київської області, між співмешканцями на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин виник словесний конфлікт через відмову жінки готувати їсти. Обурений такою поведінкою жінки, чоловік задушив 35-річну постраждалу, закривши рукою ніс та рот.

На даний час вказаного чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі досудове розслідування триває та здійснюється Фастівським районним управлінням поліції Головного управління поліції в Київській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура