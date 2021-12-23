На Київщині у серійного автовикрадача знайшли вибухівку та зброю (відео)

Чоловік протягом півроку викрав 10 транспортних засобів на території Київської області. Викрадені авто 40-річний зловмисник переганяв на Черкащину, де надалі їх продавав.

Відомого викрадача автомобілів затримали на Київщині.

Під час оперативно-розшукових заходів поліція встановила, що зловмисник попередньо приїжджав до місця злочину з метою «розвідки» та підбору автомобіля.

Після цього він підготовлював номерні знаки, замовляв спеціальну апаратуру та виготовляв ключі під конкретні іномарки. Своє авто лиходій залишав на парковках та до місць злочину прибував громадським транспортом.

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Максимальний термін покарання, який загрожує лиходію — позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такого. // Вартові еспресо