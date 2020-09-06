На Луганщине «курьерша» пыталась пронести на оккупированную территорию технику двойного назначения
Женщина пыталась переместить на территорию оккупированного Луганска технику, которая может иметь двойное назначение. Во время проверки заявила, что это не ее вещи, а за курьерские услуги взяла 200 грн.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
«Пограничники Луганского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили запрещенные к перемещению через линию разграничения товары, возможно, двойного назначения, которые наша соотечественница пыталась переместить в оккупированный Луганск», — говорится в сообщении.
Так, 5 сентября в КПВВ «Станица Луганская» для следования на временно оккупированную территорию прибыла 29-летняя украинка. Среди вещей женщины обнаружили гирокомпас и электронный измеритель скорости ветра, которые, возможно, являются товарами двойного назначения, а также газоанализатор, который является промышленным оборудованием.
«Общая стоимость обнаруженных товаров превышает 22 тыс. гривен. Украинка пояснила, что вещи ей не принадлежат, а доставить их в оккупированный Луганск попросили знакомые, конечно же, не бесплатно. Даже не поинтересовавшись содержанием пакета, женщина оценила свои услуги в 200 грн», — говорится в сообщении.
Найденные товары изъяли сотрудники ГФС, их отправили на экспертное исследование для установления их целевого назначения.
«Что касается «курьера», составлен админпротокол по ч.1 ст. 204-3 КУоАП, степень ответственности за него будет выбирать суд», — говорится в сообщении.Tweet