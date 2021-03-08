На нелегальных АЗС Сумщины конфисковали ГСМ и оборудования на ₴39 миллионов

Замглавы Сумской ОГА Вячеслав Печененко во время заседания в ОГА отметил необходимость эффективной реализации совместного плана действий по профилактике и пресечению экономических преступлений в сфере оборота топлива.

По его словам, на территории области было выявлено 4 нелегальных АЗС, изъято горюче-смазочных материалов на сумму более 22 млн. грн. и оборудование на сумму более 17 млн.

«Продажа нелегального горючего недопустима, ведь от этого теряет государственный и местные бюджеты, — заявил В. Печененко. — Поэтому мы должны работать в этом направлении и дальше работать совместно, подключать к этой работе территориальные громады, легальные АЗС и т.д.». // Ваш шанс