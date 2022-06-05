На Одещині посадовиця КП відповідатиме за підроблення офіційних документів та привласнення бюджетних коштів

Жінка покращувала своє фінансове становище за рахунок бюджетних коштів однієї з сільських рад Одеського району, які виділялись на потреби комунального підприємства, де вона обіймала посаду головного бухгалтера, нараховуючи собі додаткову заробітну плату, але на ім’я фантомного працівника.

В ролі підставної особи виступав родич посадовиці, який ніколи не працював у комунальному підприємстві. У такий спосіб громадянка встигла привласнити більше сотні тисяч гривень, поки її дії не були викриті правоохоронцями.

Cлідчі Одеського районного управління поліції № 2 під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури оголосили правопорушниці підозру за ч.2 ст.191 (Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) та ч.1 ст.366 (Внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання жінці запобіжного заходу. Їй загрожує покарання обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слідство триває. На даний час також перевіряється причетність інших службових осіб комунального підприємства до розтрати та привласнення бюджетних коштів.

Одеське районне управління поліції № 2