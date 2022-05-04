На Одещині житель Ізмаїльського району спричинив тяжкі тілесні ушкодження своєму кумові

37-річний потерпілий домовився про зустріч з 39-річним правопорушником біля одного з магазинів у Саф’янівській сільській громаді, де вони проживають, а той приїхав з дерев’яною палицею і побив односельця до втрати свідомості.

Лікарі госпіталізували чоловіка в стані коми, у нього важка черепно-мозкова травма, субдуральна гематома та зламаний ніс.

Поліцейські, опитавши свідків події, взялися за пошуки правопорушника, який з місця злочину втік, і затримали його на виїзді з населеного пункту. В ході слідства з’ясувалося, що до радикальних дій фігурант вдався, коли кум звинуватив його в негараздах у своїй сім’ї.

«Правопорушника помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили йому про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, передбаченому ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. Цей злочин може обернутися для громадянина позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років», — розповів старший слідчий Ізмаїльського районного відділу поліції Іван Іокіщу.

Ізмаїльський районний відділ поліції в Одеській області