На окупованій Старобільщині двоє колаборантів обійняли посади в «мвс лнр»

За спільного процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури та Старобільської окружної прокуратури викрито протиправну діяльність ще двох осіб, які погодилися співпрацювати з окупаційною владою країни-агресора.

Слідством встановлено, що безробітні 27-ми та 29-ти річні мешканці села Половинкине Старобільського району Луганщини «працевлаштувалися» в незаконно створеному правоохоронному органі окупантів.

Наприкінці червня 2022 року вони добровільно склали присягу на вірність псевдореспубліці та були прийняті до штату «Старобільського райвідділу внутрішніх справ мвс лнр».

«Поліцейським лнр» повідомлено про підозру у колабораційній діяльності ( ч. 7 ст. 111-1 КК України). Наразі їх оголошено у розшук.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, оперативний супровід – співробітники управління стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР Нацполіції України.

Фігурантам загрожує покарання – до 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)