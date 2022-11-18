На Полтавщині з’ясовують обставини загибелі жінки, тіло якої виявили у колекторі

До сектору поліцейської діяльності № 1 (смт. Шишаки) Миргородського райвідділу поліції Полтавщини 17 листопада, близько 13-ї години, надійшло повідомлення від старости села Сагайдак, Шишацької тергромади, про виявлення тіла жінки в каналізаційному колекторі. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Максим Бодак, заступник начальника Миргородського райвідділу поліції, розповідає: «Отримавши інформацію, на місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, оперативні працівники поліції та спеціалісти-криміналісти. У ході огляду території поліцейські виявили в каналізаційному колекторі біля села Голуби тіло жінки, а неподалік від колектору – її велосипед.

У ході оперативно-розшукових та слідчих дій особу загиблої встановили. Нею виявилася місцева мешканка, 1952 року народження, яка з 10 листопада цього року розшукувалася, як безвісти зникла. Для встановлення причини смерті тіло померлої направлено на судово-медичну експертизу. Тривають слідчі дії».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та причини смерті жінки з’ясовує слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Миргородського райвідділу поліції)