На Прикарпатті аферисти ошукали жінку на 100 тисяч гривень

«Ваша донька потрапила в ДТП. Терміново потрібні гроші», – повідомили невідомі особи 92-річній мешканці Івано-Франківська. Довірлива пенсіонерка самотужки віддала шахраям всі заощадження – майже 100 тисяч гривень. А невдовзі зрозуміла, що її ошукали. Поліцейські наполегливо закликають громадян перевіряти всю інформацію, що повідомляють Вам невідомі особи. А також попередити старших родичів про такі види шахрайств.

17 жовтня ввечері на службу «102» прийшло повідомлення від мешканки обласного центру. Жінка розповіла, що її ошукали аферисти.

Як з’ясували правоохоронці, до пенсіонерки зателефонував невідомий чоловік. Він повідомив, що дочка заявниці потрапила в аварію та потребує термінової операції, на яку потрібні гроші. За коштами начебто має прийти знайомий «потерпілої». Щойно пенсіонерка поклала слухавку, як у двері постукав невідомий чоловік. Довірлива пенсіонерка віддала незнайомцю всі заощадження, що були в домі. А це майже 100 тисяч гривень. А за пару годин додому повернулася дочка. Тоді пенсіонерка і зрозуміла, що її ошукали. За цим фактом розпочато досудове розслідування.

Правоохоронці вкотре наполегливо закликають не довіряти незнайомцям, які телефоном сповіщають про «клопоти з рідними». Ретельно перевіряйте будь – яку нав’язану Вам інформацію. Будьте пильними та попередьте про небезпеку таких шахрайств літніх родичів, які проживають з Вами чи окремо. Бережіть себе та свої заощадження!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини