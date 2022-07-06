На Рівненщині директора ПП підозрюють у незаконному видобуванні базальту зі збитками державі на суму понад ₴43 млн.

Протиправну діяльність 62-річного директора приватного підприємства викрили поліцейські відділення № 6 (м.Здолбунів) за оперативного супроводу працівників УСБУ та процесуального керівництва Здолбунівської окружної прокуратури.

У рамках кримінального провадження слідчі встановили, що у відкритого акціонерного товариства, зареєстрованого в Рівненському районі, була призупинена дія спеціального дозволу на користування надрами. Його 62-річний керівник, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи за попередньою змовою групою осіб, із метою власного матеріального збагачення здійснив незаконний видобуток каміння базальту загальним об’ємом 10155 куб.м. Правопорушник діяв із травня по серпень 2021 року на території Головинської сільради.

У подальшому незаконно видобуті корисні копалини загальнодержавного значення – базальт він реалізував суб’єктам господарювання та фізичним особам за грошові кошти.

Внаслідок протиправних дій державі заподіяно збиток на загальну суму 43 019 968 гривень.

Слідчі зібрали достатньо доказів для повідомлення 62-річному чоловікові про підозру у скоєнні злочину, передбаченого 2 ст. 28, ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України.

Відповідно до санкції статті підозрюваному, який свою вину не визнає, може загрожувати обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років.

Крім того, тривають процесуальні дії щодо причетності керівника товариства до інших злочинів, зокрема за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відділ комунікації поліції Рівненської області