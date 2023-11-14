На Роменщині жінку затримали за спричинення тяжких тілесних ушкоджень знайомому

Зловмисниця заподіяла ножове поранення своєму знайомому через звичайну сварку. Поліцейські під процесуальним керівництвом вже повідомили жінці про підозру у скоєному.

Повідомлення про поранення місцевого жителя надійшло до поліції від лікарів швидкої допомоги. На місце події одразу ж направилась слідчо-оперативна група Роменського районного відділу поліції.

У ході проведення першочергових слідчих дій співробітники поліції встановили, що до спричинення тілесних ушкоджень 43-річному чоловікові причетна його 56-річна знайома. Як виявилося, потерпілий вдень гостював у жінки, де вони разом вживали спиртні напої. Між ними виникло непорозуміння та сварка, під час якої господарка взяла до рук кухонного ножа та нанесла удар гостю в область грудної клітини.

Наразі нападницю правоохоронці затримали у процесуальному порядку.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження» та за погодженням Роменської окружної прокуратури повідомили затриманій про підозру. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області