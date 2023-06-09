На столичній Троєщині оперативники затримали крадія електрообладнання

Колишній інженер протягом декількох місяців скоював крадіжки запобіжників з трансформаторної підстанції. У ході досудового розслідування слідчі довели причетність фігуранта до 24 епізодів правопорушень. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Протягом декількох останніх місяців до Деснянського управління поліції від представника товариства «Київські електромережі» надходили повідомлення про крадіжку запобіжників з трансформаторних підстанцій, розташованих на столичному житловому масиві Троєщина. У ході відпрацювання співробітники кримінальної поліції відділу поліції № 2 територіального підрозділу встановили, що до правопорушень причетний інженер, який у минулому працював у цій організації.

Зі слів старшої слідчої Деснянського управління поліції Наталії Бакуменко, у результаті проведення слідчих дій поліцейські встановили особу причетну до злочину:

«Ми з’ясували, що протягом декількох місяців 39-річний киянин, використовуючи ключі від трансформаторних підстанцій, викрадав майно підприємства.

Встановлено, що чоловік причетний до двадцяти чотирьох крадіжок запобіжників. Своїми діями він завдав юридичній особі збитків на суму близько вісімдесят чотирьох тисяч гривень».

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. За погодженням із Деснянською окружною прокуратурою м. Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру у доведених епізодах.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва