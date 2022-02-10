На Сумщині інспектора митного поста підозрюють у службовій недбалості зі збитками в ₴500 тис.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру головному державному інспекторові митного поста «Центральний» Сумської митниці Державної фіскальної служби у неналежному виконанні службових обов’язків (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, підозрюваний під час митного оформлення фактично не провів митний огляд товарів та, відповідно, не встановив, що на митну територію України ввезено інші товари, ніж зазначені у митній декларації. Відтак до бюджету було сплачено лише 69 тис грн мита, що в свою чергу призвело до недоотримання митних платежів на суму майже 500 тис грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється територіальним управлінням ДБР, розташованим в місті Полтаві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури