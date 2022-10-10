На Вінниччині злочинне угрупування виробляло та збувало наркотики в промислових масштабах

Організував наркобізнес 34–річний вінничанин, залучивши до злочинної діяльності ще чотирьох мешканців області. Зловмисники, під прикриттям станції технічного обслуговування, облаштували нарколабораторію з виготовлення амфетаміну. Сума щомісячного їх прибутку становила майже 400 тисяч гривень.

Злочинну схему викрили поліцейські Управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

За словами заступника начальника Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Едгара Папікяна, протиправну діяльність злочинного угрупування поліцейські документували протягом кількох місяців. Зокрема, проводили оперативні закупки психотропних речовин.

В ході досудового розслідування встановлено, що організатор групи залучив до зайняття протиправною діяльністю чотирьох чоловіків, віком 34, 35, 38 та 40 років. Зловмисник розробив злочинну схему з незаконного виробництва та збуту наркотиків з чітко розподіленими ролями. У гаражному приміщенні під виглядом СТО фігуранти обладнали потужну нарколабораторію, де виготовляли амфетамін.

Наркотики підозрювані збували гуртовими партіями або в роздріб потенційним клієнтам.

Від злочинної діяльності вони отримували дохід майже 400 тисяч гривень в місяць.

Покупці розраховувались за придбаний товар готівкою або перераховували кошти на банківські рахунки членів угрупування.

Після затримання фігурантів слідчі обласного главку поліції провели ряд обшуків за місцями проживання підозрюваних та у нарколабораторії. В результаті заходів поліцейські вилучили амфетамін, ємності з речовинами та складовими для виготовлення психотропів, прекурсори, поверхні з нашаруванням, різноманітне лабораторне обладнання та електронні ваги.

Також правоохоронці встановили, що організатор групи надавав гаражне приміщення для вживання наркотичних засобів своїм постійним клієнтам.

Слідчі слідчого управління обласного главку поліції 34–річному організатору групи повідомили про підозру за вчинення злочинів, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинене групою осіб), ч. 2 ст. 311 (Незаконне придбання та зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин у великих розмірах), ч. 3 ст. 313 (Незаконне придбання та зберігання обладнання з метою виготовлення психотропних речовин) та ч. 2 ст. 317 КК України (Утримання місця для незаконного вживання та виготовлення психотропних речовин, вчинене з корисливих мотивів). За такі правопорушення йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Членам злочинної групи слідчі також повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає до 12 років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області