На Волині вилучено партію спирту та тютюнових виробів невідомого походження на понад 21 млн грн

Працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області за підтримки військовослужбовців Луцького прикордонного загону ДПС України під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області під час розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.204 та ч.1 ст.199 КК України, на території Волинської області припинено діяльність «підпільного цеху» з незаконного виробництва фальсифікованого алкоголю під виглядом відомих брендів.

Розслідуванням встановлено групу осіб, які не маючи ліцензії на виробництво та торгівлю алкогольними напоями, здійснюють діяльність з незаконного виготовлення, зберігання та транспортування з метою збуту спирту, алкогольних напоїв, обклеєних підробленими марками акцизного податку та тютюнових виробів.

За результатами слідчих дій за місцем розташування «підпільного цеху» з незаконного обігу було вилучено близько 40 тис. літрів спирту, 350 тис. пачок тютюнових виробів різних найменувань, в тому числі іноземного виробництва, 5,6 тис. літрів лікеро-горілчаних виробів в упаковках «bag-in-box», 2 тис. пляшок коньяку та 200 пляшок горілки, обклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки, 2,6 тис. підроблених марок акцизного податку та обладнання, яке забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв.

Орієнтовна вартість вилученої продукції становить понад 21 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо призначення ряду судових експертиз вилученої рідини та тютюнових виробів.

Розслідування триває.

Державна фіскальна служба України