На вимаганні грошової «винагороди» від підприємця викрито посадовця поліції Тернопільщини

Фігурант вимагав та отримував систематичну грошову «винагороду» від підприємця за невтручання у господарську діяльність.

Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України спільно із слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Львові, викрили начальника одного з відділів поліції Тернопільського РУП на хабарництві.

Щомісяця майор поліції отримував грошову винагороду від місцевого підприємця за безперешкодне перевезення деревини територією Бережанської територіальної громади.

Фігуранта затримали під час одержання неправомірної вигоди. Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури йому оголошено про підозру за ч.3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України