На Закарпатіі затримали директора АЗС за підозрою у привласненні понад ₴200 тисяч, що належать підприємству

Вчора, 22 червня, до поліції надійшло повідомлення про злочин від працівника однієї з АЗС, що знаходиться неподалік Виноградова. Заявник розповів, що з сейфу, за невідомих обставин, зникла інкасаторська сумка, у якій була готівка на суму понад 200 тисяч гривень.

За викликом прибула слідчо-оперативна група поліції, працівники якої провели огляд місця події та інші необхідні першочергові слідчі дії.

За результатами здійснення ряду заходів у правоохоронців вже була напрацьована одна з версій, за якою до зникнення грошей міг бути причетний директор вказаної АЗС.

Відомо, що того дня, близько 11:30, 22-річний керівник заходив до приміщення, де зберігалися гроші, і саме після того, як він поїхав, було виявлено відсутність виручки.

За допомогою системи відеоспостереження «Безпечне Закарпаття» оперативники проклали маршрут руху фігуранта. З’ясувалося, що чоловік встиг покинути межі області і затримати його поліцейським вдалося вже у місті Івано-Франківськ.

У транспортному засобі директора АЗС правоохоронці вилучили зниклі грошові кошти, які будуть повернуті підприємству.

Дії фігуранта слідчі кваліфікували за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, тобто Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану. Підозрюваного у злочині, у порядку статті 208 КПК, України поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Відповідно до санкції статті йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області