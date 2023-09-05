На Закарпатті судитимуть громадянку Чехії, яка намагалась у багажнику перевезти через кордон співмешканця-ухилянта

Подія мала місце 29 серпня у пункті пропуску «Лужанка», що на Берегівщині. В ході досудового розслідування було встановлено, що 29-річна громадянка Чехії намагалася незаконно перевезти через державний кордон України 30-річного мешканця селища Буштино. Останній сховався у багажному відділі автомобіля, а саме у заздалегідь підготовленому тайнику.

Під час поглибленого огляду автомобіля працівники Держприкордонслужби викрили жінку та чоловіка. Після цього громадянка Чеської Республіки почала виражатись нецензурною лексикою в бік представників правоохоронних органів та при спробі працівниками державної прикордонної служби одягнути кайданки на чоловіка, робила фізичний опір, перешкоджаючи виконанням службових обов’язків.

В подальшому фігурантка здійснили втечу – на швидкості жінка пошкодила засоби примусової зупинки та виїхали з території міжнародного пункту пропуску «Лужанка».

Вже за кілька годин, неподалік кладовища у селі Астей, правоохоронці розшукали втікачку.

В поліції такі дії іноземки кваліфікували за ч. 1 ст. 332 та ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне переправлення особи через державний кордон та опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків.

Станом на сьогодні слідчі поліції провели всі необхідні процесуальні дії, сформували обвинувальний акт та скерували його разом з матеріалами кримінального провадження для судового розгляду.

За скоєне обвинуваченій загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області