На Закарпатті викрили п’ятьох осіб у виготовленні підроблених COVID-сертифікатів, ПЛР-тестів і страхових полюсів

Працівники компаній із працевлаштування за кордоном надавали послуги з виготовлення фіктивних документів. Клієнтів шукали у соціальних мережах. Вартість таких послуг складала від 500 до 2500 гривень.

Правопорушення викрили працівники кіберполіції Закарпаття спільно зі слідчим відділом №1 Ужгородського районного відділення поліції, оперативниками Чопського прикордонного загону у співпраці з Мінцифрою.

Правоохоронці встановили, що до злочинних дій причетні п’ятеро місцевих мешканців. Фігуранти працюють у компаніях, які надають послуги із працевлаштування громадян України за кордоном. Своїм клієнтам зловмисники пропонували послуги з виготовлення підроблених COVID-сертифікатів, ПЛР-тестів і страхових полюсів.

Вартість таких послуг складала від 500 до 2500 гривень. Ціна фейкового сертифіката залежала від необхідності внесення відомостей до електронної системи з подальшою генерацією сертифіката в додатку «Дія». Рекламували свої послуги фігуранти у соціальних мережах.

Правоохоронці провели 7 обшуків у транспортних засобах, а також за місцем проживання та роботи фігурантів. За результатами вилучили комп‘ютерну техніку, на якій містилися бланки та міжнародні сертифікати про вакцинацію зі згенерованими QR-кодами, негативні ПЛР-тести, мобільні телефони, жорсткі диски, печатки, незаповнені аркуші з проставленими печатками та близько 1000 незаповнених номерних страхових бланків із відбитками печаток та підписами.

Під час попереднього огляду комп’ютерної техніки кіберполіцейські виявили клієнтську базу з персональними даними 4500 осіб, які скористалися послугами фігурантів.

Наразі правоохоронці встановлюють причетних до злочинної діяльності працівників пунктів вакцинації, які вносили інформацію про фіктивне вакцинування до бази електронної системи охорони здоров’я.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Ужгородська окружна прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України