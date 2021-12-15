На Закарпатті затримали зловмисника, який намагався передати наркотики арештованому

Вчора, 14 грудня, до Хустського районного управління поліції прийшов 19-річний житель Міжгір’я. Хлопець хотів передати своєму товаришу, який перебуває у ізоляторі тимчасового тримання за підозрою в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, пакунок.

Під час огляду вмісту передачі серед харчових продуктів поліцейські виявили схованим пакунок з наркотичною речовиною рослинного походження.

Слідчо-оперативна група задокументувала факт злочину та вилучила речові докази, які будуть скеровані експерту для дослідження.

19-річного фігуранта поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Дії останнього слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, тобто збут чи передача наркотичних речовин у місця позбавлення волі.

За скоєне зловмиснику загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна. У справі триває досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області