На Закарпатті затримано митного інспектора, який за гроші обіцяв «пропустити» контрабандні цигарки

Слідчі ТУ ДБР у м. Львові затримали Головного державного інспектора одного із залізничних митних постів ДФС в Закарпатській області, який вимагав гроші за нестворення перешкод у переправленні через державний кордон України тютюнових виробів.



За попередньою інформацією, інспектор вимагав 4 000 доларів США за неперевірку визначених вагонів потяга, в яких мали знаходитися ящики із сигаретами.

Інспектора було затримано 23 лютого 2021 року відразу після одержання частини неправомірної вигоди у сумі 27 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри затриманому. Попередня кваліфікація злочину – одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Митнику може загрожувати позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Оперативний супровід здійснює УСР в Закарпатській області. Процесуальне керівництво — Закарпатська обласна прокуратура.

ДБР