На Запоріжжі викрили підозрювану у шахрайстві з продажу військової амуніції

24-річна жителька області створила в соцмережі фіктивний інтернет-магазин з продажу військового тактичного спорядження. В якості передплати за надання послуги шахрайка отримувала гроші, проте товар не відправляла. Наразі фігурантці повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Досудове розслідування триває.

Працівники кіберполіції Запорізької області встановили, що на початку березня жителька Вільнянського району 1998 року народження, під виглядом продавця інтернет-магазину, розмістила на сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» інформацію про продаж тактичного військового спорядження.

Проте насправді дівчина не мала наміру пересилати громадянам замовлений товар, адже в наявності його не мала. З бажаючими придбати обраний товар аферистка спілкувалася в месенджері. Вона пропонувала відправляти частину коштів у вигляді накладного платежу або передплати в сумі від 200 до 800 гривень на заздалегідь підготовлену банківську картку. Після того, як шахрайка отримувала гроші, ще деякий час підтримувала зв’язок з потерпілими, але згодом його переривала та блокувала людей.

Так, 13 березня, до фіктивного інтернет-магазину, створеного аферисткою, звернулася жінка, яка проявила зацікавленість в придбанні військової розгрузки. Погоджуючись на умову переказу частини грошей, потерпіла відправила 700 гривень передплати на вказану картку. По добре налагодженій схемі, вказані грошові кошти шахрайка присвоїла, проте замовлений товар не відправила.

На теперішній час встановлено, що зловмисниця у такий спосіб ошукала близько 30 громадян з різних куточків України.

Наразі слідчим відділення поліції № 2, за процесуальним керівництвом Запорізької окружної прокуратури, фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Відділ комунікації поліції Запорізької області