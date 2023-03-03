На Житомирщині поліцейські затримали причетного до тяжкого травмування співмешканки

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Увечері 2 березня до поліції від медиків надійшло повідомлення про госпіталізацію 56-річної жительки Городницької громади. Відтак на місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи Звягельського районного відділу.

Поліцейські встановили, що того вечора потерпіла разом із співмешканцем у своєму домі вживали спиртне. Згодом між ними виник черговий нетверезий конфлікт, під час якого чоловік палицею наніс численні травми жінці.

Звягельські поліцейські затримали причетного до тяжкого травмування співмешканки

Поліцейські затримали його у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

Відповідно до чинного законодавства чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років (ч. 1 ст. 121 ККУ).

І жінка, і чоловік раніше уже притягувались до кримінальної відповідальності.

Звягельський районний відділ поліції

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