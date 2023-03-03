На Житомирщині поліцейські затримали причетного до тяжкого травмування співмешканки

Увечері 2 березня до поліції від медиків надійшло повідомлення про госпіталізацію 56-річної жительки Городницької громади. Відтак на місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи Звягельського районного відділу.

Поліцейські встановили, що того вечора потерпіла разом із співмешканцем у своєму домі вживали спиртне. Згодом між ними виник черговий нетверезий конфлікт, під час якого чоловік палицею наніс численні травми жінці.

Поліцейські затримали його у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

Відповідно до чинного законодавства чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років (ч. 1 ст. 121 ККУ).

І жінка, і чоловік раніше уже притягувались до кримінальної відповідальності.

Звягельський районний відділ поліції